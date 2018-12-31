رسميا - عاد إلى الدوري الإنجليزي.. وست هام يضم سمير نصري

أعلن نادي وست هام يونايتد التعاقد رسميا مع الفرنسي سمير نصري ليكون لاعبا ضمن صفوف الفريق الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري.

وعاد سمير نصري مرة أخرى للدوري الإنجليزي بعد عدة سنوات قضاها بعيدا عن البريميرليج عقب رحيله من مانشستر ستيي.

ورحل نصري عن سيتي عام 2016 لينضم لصفوف إشبيلية الإسباني ثم منه لصفوف أنطاليا سبور التركي.

وفي أول تصريح له قال نصري: "العودة إلى الدوري الأكثر قوة في العالم مع فريق كامل لديه طموح كبير ومع مدرب أعرفه جيدا هو أمر مميز، وأنا متحمس للغاية للانطلاق مع الفريق".

وبدأ سمير نصري البالغ من العمر 31 عاما مسيرته مع مرسيليا الفرنسي في 2004 وانضم إلى أرسنال عام 2008 قبل أن يتركه وينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2011 ليحقق معه لقبين للدوري الإنجليزي.