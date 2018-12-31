تقرير: عرض سيتي لضم نجم ليون مرفوض

لا يزال مانشستر ستي يبحث عن تدعيم مركز الوسط المدافع وهذه المرة أنظار جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي تتجه نحو تانجي ندومبيلي نجم ليون الفرنسي.

تانجوي ندومبيلي النادي : أولمبيك ليون مانشستر سيتي

وذكرت صحيفة "تايمز" أن مانشستر سيتي يسعى بقوة لضم ندومبيلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية نظرا لإعجاب جوارديولا بإمكانيات اللاعب.

وأضافت أن العرض الأول من مانشستر سيتي لضم اللاعب قوبل بالرفض من قبل ليون الذي بلغ 45 مليون جنيه إسترليني.

ويتمسك نادي ليون الفرنسي بالحصول على 75 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن نجمه.

ما قد يدفع جوارديولا للبحث في مكان آخر عن لاعب وسط مدافع جيد لضمه في يناير ليكون بديلا للبرازيلي فيرناندينيو حال غيابه.

ويعد ندومبيلي ثاني لاعب وسط ملعب يهتم به مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية بعد فرانكي دي يونج نجم أياكس ومنتخب هولندا قبل أن يبتعد عن النادي الإنجليزي.

ندومبيلي البالغ من العمر 22 عاما لعب حتى الآن مع ليون 26 مباراة في النصف الأول من الموسم قدم خلالهم أداء مميز.