كشف هشام زكريا المدير الفني السابق لفريق الجونة عن دراسته لعرضين خارجين وصلا له في الفترة الأخيرة.

وقال زكريا لـFilGoal.com: "تلقيت عرضا للتدريب في الدوري الليبي عن طريق وسطاء وهو من فريق أهلي طرابلس".

وأكمل "كما تلقيت عرضا من أحد اندية الدوري الدرجة الثانية بالسعودية".

ثم أضاف "تلقيت أكثر من عرض للتدريب في دوري الدرجة الثانية بمصر لكن التدريب في دوري الدرجة الثانية كانت مرحلة وانتهت".

واختتم حديثه قائلا: "سأحسم قراري خلال الايام المقبلة".

كان زكريا تقدم باستقالته من تدريب الجونة بعد الخسارة من الزمالك 3-0 في شهر نوفمبر الماضي.

فيما رحل إيهاب جلال مؤخرا عن تدريب أهلي طرابلس لتولي قيادة المصري البورسعيدي.