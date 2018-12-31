خاص هشام زكريا لـ في الجول: تلقيت عرضا لتدريب أهلي طرابلس.. وأحسم قراري خلال أيام

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 16:27

كتب : حامد وجدي

هشام زكريا - مدرب الجونة

كشف هشام زكريا المدير الفني السابق لفريق الجونة عن دراسته لعرضين خارجين وصلا له في الفترة الأخيرة.

وقال زكريا لـFilGoal.com: "تلقيت عرضا للتدريب في الدوري الليبي عن طريق وسطاء وهو من فريق أهلي طرابلس".

وأكمل "كما تلقيت عرضا من أحد اندية الدوري الدرجة الثانية بالسعودية".

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ثم أضاف "تلقيت أكثر من عرض للتدريب في دوري الدرجة الثانية بمصر لكن التدريب في دوري الدرجة الثانية كانت مرحلة وانتهت".

واختتم حديثه قائلا: "سأحسم قراري خلال الايام المقبلة".

كان زكريا تقدم باستقالته من تدريب الجونة بعد الخسارة من الزمالك 3-0 في شهر نوفمبر الماضي.

فيما رحل إيهاب جلال مؤخرا عن تدريب أهلي طرابلس لتولي قيادة المصري البورسعيدي.

الجونة هشام زكريا أهلي طرابلس

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