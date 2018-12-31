سولشاير: بوجبا يكون في أفضل حالاته عندما يلعب بهذه الطريقة

أسهب أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد بلاعبه بول بوجبا بعد أداءه في مباراة الفريق ضد بورنموث.

بوجبا لم يشارك كثيرا مع يونايتد أثناء فترة تولي جوزيه مورينيو للفريق بعد دخوله في صدام مع البرتغالي، لكنه سجل 4 أهداف في المباريات التي قادها سولشاير.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بوجبا قدم أداءً راقيًا للغاية وكان أداءً شاملاً. وبالنظر إلى معدلات أدائه، فقد اتسم بالخطورة في منطقة الجزاء، حيث كان يستحوذ على الكرات الرأسية، ويقطع الكرات ولم يكن هناك ما يمكن القيام به أكثر من ذلك".

وواصل الإشادة بالنجم الفرنسي "كما أن لمساته وتمريراته وتحركاته كانت رائعة. وقد لعب مباراة فعالة، وبول يعلم أنه يكون في أفضل حالاته عندما يلعب بتلك الطريقة".

واستمر "لقد كانت هناك محاولة منه خلال منتصف الشوط الثاني والتي كان يمكنه أن يتعامل معها بصورة أفضل، ولكن لا يوجد أكثر مما قام به في مباراة بورنموث".

وأتم "نريد أن نرى الأفضل من كافة اللاعبين، ونريد أن نشاهدهم وهم يستمتعون بأنفسهم وأن يعبروا عن أنفسهم، على أن يكون ذلك وفق إطار العمل المتبع ووفقًا للطريقة التي نريد أن يلعب بها الفريق. وقد أدى جميع اللاعبين بأفضل صورة ممكنة".

وتولى سولشاير مسؤولية تدريب يونايتد عقب رحيل مورينيو. نجم الفريق السابق قاد يونايتد في ثلاث مباريات حتى الآن ونجح في حصد العلامة الكاملة.

يونايتد سجل 12 هدفا في 3 مباريات واهتزت شباكه 3 مرات ووصل للنقطة 35 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.