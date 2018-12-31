تقرير: مهاجم ليفربول يخضع للكشف الطبي في كريستال بالاس

أشارت تقارير إنجليزية إلى أن دومنيك سولانكي مهاجم ليفربول خضع للكشف الطبي بنادي كريستال بالاس الذي يسعى للتعاقد معه على سبيل الإعارة في شهر يناير.

كان ستيف باريش رئيس النادي قد كشف عن رغبة فريقه في ضم سولانكي يوم الأحد بقوله: "نحن نحاول، لكن مثل هذه الصفقات لا تسير بسهولة".

يوم الإثنين ذكرت صحيفة ذا سكوتس مان أن اللاعب الذي كان هدفا لفريق جلاسكو رينجرز خضع للكشف الطبي بكريستال بالاس تمهيدا للإعلان عن الصفقة في بداية فترة الانتقالات الشتوية يوم الثلاثاء.

روي هودجسون المدير الفني لكريستال بالاس يتطلع إلى إضافة سولانكي إلى تشكيل فريقه الهجومي والذي سجل 17 هدفاً فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال هودجسون عن سولانكي "رغبتنا في ضمه ليست سرا، يمكنه تقديم حلول هجومية، لقد أثبت أنه هداف في كل المراحل العمرية التي لعب بها".

وأضاف عن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما "إذا أتى إلى هنا، سيكون الأمر متروكا له لإظهار قدراته في الدوري الإنجليزي.

كريستال بالاس يحتل المركز 14 من الدوري الإنجليزي، بينما يتصدر الريدز المسابقة بفارق 7 نقاط عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي.

سولانكي شارك في مباريات ليفربول الإعداداية للموسم الجاري، لكنه لم يظهر في أي مباراة بالموسم في ظل قوة ليفربول الهجومية المتمثلة في الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، والبدلاء جيردان شاكيري ودانييل ستوريدج.