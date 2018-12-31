مران الزمالك - عبد السلام يتدرب بقناع واقي وجروس يجتمع باللاعبين

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 12:49

كتب : أحمد شوقي

الزمالك

حرص كريستيان جروس مدرب الزمالك على الحديث مع لاعبي الفريق يوم الاثنين على هامش مران الفريق في مقر النادي بميت عقبة.

وشدد السويسري لمحمود كهربا ورفاقه على أهمية المرحلة المقبل عليها الفريق مع اعتلائه لصدارة الدوري المصري الممتاز واستعداده لخوض ملحق الكونفدرالية.

وطلب جروس تركيزا شديدا من اللاعبين ومجهودا مضاعفا لمواصلة تحقيق نتائج طيبة.

أخبار متعلقة

كلوب: لا يوجد فريق بالعالم سيذهب لملاقاة سيتي بهذا التفكير مران الأهلي - لاسارتي يجتمع بأربعة لاعبين والبرد يبعد أزارو كلوب يدافع عن صلاح: هل تريدون رؤية الدماء تنزف منه

وتدرب محمد عبد السلام مرتديا قناعا واقيا بسبب إصابته في الأنف خلال آخر لقاء للزمالك والذي فاز فيه على بتروجيت بهدفين دون رد يوم الجمعة.

وركض حمدي النقاز ومحمود حمدي (الونش) حول الملعب في فقرة تأهيلية أثناء المران، وابتعد محمود كهربا عن المران الجماعي لشعوره بالإجهاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه الاتحاد يوم السبت في لقاء صعب في الدوري يحمل طابعا ثأريا بعد إقصاء الأخير للأول من كأس زايد للأندية الأبطال.

ثم يتجه الزمالك إلى المغرب لمواجهة اتحاد طنجة في 12 يناير في لقاء الذهاب من ملحق الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك بطولة الدوري ورصيده 38 نقطة بعد فوزه 12 مرة وسقوطه مرة في 15 لقاء خاضه.

الزمالك جروس

نرشح لكم

أخر الأخبار

قراءة في بيان العين - هل النادي الإماراتي مجبر على بيع الشحات بسبب دومبيا.. ولماذا ذكر 5 أجانب 5 دقيقة | الدوري المصري
إنبي: علي ماهر رفض 4 لاعبين من الأهلي مقابل الاستغناء عن حمدي فتحي 36 دقيقة | مصر
سموحة يضم باسم مرسي 51 دقيقة | مصر
تقرير: مهاجم ليفربول يخضع للكشف الطبي في كريستال بالاس 53 دقيقة | أوروبا
شاكيري: لن نذهب إلى مانشستر لإخراج سيتي من سباق اللقب ساعة | أوروبا
مران الزمالك - عبد السلام يتدرب بقناع واقي وجروس يجتمع باللاعبين ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو

قد ينال إعجابك