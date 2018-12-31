مران الزمالك - عبد السلام يتدرب بقناع واقي وجروس يجتمع باللاعبين

حرص كريستيان جروس مدرب الزمالك على الحديث مع لاعبي الفريق يوم الاثنين على هامش مران الفريق في مقر النادي بميت عقبة.

وشدد السويسري لمحمود كهربا ورفاقه على أهمية المرحلة المقبل عليها الفريق مع اعتلائه لصدارة الدوري المصري الممتاز واستعداده لخوض ملحق الكونفدرالية.

وطلب جروس تركيزا شديدا من اللاعبين ومجهودا مضاعفا لمواصلة تحقيق نتائج طيبة.

وتدرب محمد عبد السلام مرتديا قناعا واقيا بسبب إصابته في الأنف خلال آخر لقاء للزمالك والذي فاز فيه على بتروجيت بهدفين دون رد يوم الجمعة.

وركض حمدي النقاز ومحمود حمدي (الونش) حول الملعب في فقرة تأهيلية أثناء المران، وابتعد محمود كهربا عن المران الجماعي لشعوره بالإجهاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه الاتحاد يوم السبت في لقاء صعب في الدوري يحمل طابعا ثأريا بعد إقصاء الأخير للأول من كأس زايد للأندية الأبطال.

ثم يتجه الزمالك إلى المغرب لمواجهة اتحاد طنجة في 12 يناير في لقاء الذهاب من ملحق الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك بطولة الدوري ورصيده 38 نقطة بعد فوزه 12 مرة وسقوطه مرة في 15 لقاء خاضه.