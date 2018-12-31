مران الأهلي - لاسارتي يجتمع بأربعة لاعبين والبرد يبعد أزارو

اجتمع مارتن لاسارتي مدرب الأهلي يوم الاثنين مع اللاعبين وليد سليمان ورمضان صبحي وحسام عاشور ومحمد هاني على هامش مران الفريق في ملعب مختار التتش بالنادي.

وتحدث لاسارتي مع الرباعي في بعض الأمور الفنية. وعقد جلسة منفردة مع محمد الشناوي.

وعقد المدرب المنتمي لأوروجواي محاضرة فنية قصيرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي يستعد من خلاله الفريق لمواجهة مضيفه بيراميدز يوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز.

وانتظم التونسي علي معلول في المران بعد غيابه عن تدريبات الأحد بينما غاب وليد أزارو عن بسبب نزلة برد حادة.

وأشرف لاسارتي على تدريبات خاصة لأحمد الشيخ وهشام محمد ومحمد شريف ومحمد محمود وعمرو السولية وميدو جابر ومروان محسن وأيمن أشرف وجونيور أجاي ومحمد هاني ركز فيها المدرب على الضغط وسرعة تناقل الكرة.

ويقود لاسارتي أول مباراة مع الأهلي أمام بيراميدز.

وتعادل الأهلي أمام الداخلية بنتيجة 2-2 يوم السبت في آخر مباراة يديرها المدرب السابق للفريق محمد يوسف.

ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 24 نقطة مبتعدا بـ14 نقطة عن الزمالك المتصدر والذي خاض 3 مباريات أكثر من الأول.