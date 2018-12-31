مران الأهلي - لاسارتي يجتمع بأربعة لاعبين والبرد يبعد أزارو

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 11:29

كتب : حسام نور الدين

مارتين لاسارتي وجهاز الأهلي الجديد

اجتمع مارتن لاسارتي مدرب الأهلي يوم الاثنين مع اللاعبين وليد سليمان ورمضان صبحي وحسام عاشور ومحمد هاني على هامش مران الفريق في ملعب مختار التتش بالنادي.

وتحدث لاسارتي مع الرباعي في بعض الأمور الفنية. وعقد جلسة منفردة مع محمد الشناوي.

وعقد المدرب المنتمي لأوروجواي محاضرة فنية قصيرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي يستعد من خلاله الفريق لمواجهة مضيفه بيراميدز يوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز.

أخبار متعلقة

كلوب: فيرمينو يعطينا الكثير لأنه يتحلى بصفات اللاعب الجماعي نادي العين في بيان: لدينا 5 لاعبين أجانب ولا نسعى للتغيير سولشاير يحقق أفضل بداية لمدرب في تاريخ يونايتد! نجم توتنام السابق: النادي لن يقف أمام بوتشيتينو إذا أراد يونايتد

وانتظم التونسي علي معلول في المران بعد غيابه عن تدريبات الأحد بينما غاب وليد أزارو عن بسبب نزلة برد حادة.

وأشرف لاسارتي على تدريبات خاصة لأحمد الشيخ وهشام محمد ومحمد شريف ومحمد محمود وعمرو السولية وميدو جابر ومروان محسن وأيمن أشرف وجونيور أجاي ومحمد هاني ركز فيها المدرب على الضغط وسرعة تناقل الكرة.

ويقود لاسارتي أول مباراة مع الأهلي أمام بيراميدز.

وتعادل الأهلي أمام الداخلية بنتيجة 2-2 يوم السبت في آخر مباراة يديرها المدرب السابق للفريق محمد يوسف.

ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 24 نقطة مبتعدا بـ14 نقطة عن الزمالك المتصدر والذي خاض 3 مباريات أكثر من الأول.

الأهلي لاسارتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

قراءة في بيان العين - هل النادي الإماراتي مجبر على بيع الشحات بسبب دومبيا.. ولماذا ذكر 5 أجانب 5 دقيقة | الدوري المصري
إنبي: علي ماهر رفض 4 لاعبين من الأهلي مقابل الاستغناء عن حمدي فتحي 35 دقيقة | مصر
سموحة يضم باسم مرسي 50 دقيقة | مصر
تقرير: مهاجم ليفربول يخضع للكشف الطبي في كريستال بالاس 52 دقيقة | أوروبا
شاكيري: لن نذهب إلى مانشستر لإخراج سيتي من سباق اللقب ساعة | أوروبا
مران الزمالك - عبد السلام يتدرب بقناع واقي وجروس يجتمع باللاعبين ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو

قد ينال إعجابك