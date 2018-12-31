كلوب: فيرمينو يعطينا الكثير لأنه يتحلى بصفات اللاعب الجماعي

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بلاعبه روبرتو فيرمينو عقب تألقه أمام أرسنال.

البرازيلي الدولي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك أرسنال بالمباراة التي فاز بها الريدز بنتيجة 5-1 ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع.

وقال كلوب لموقع ناديه: "بوبي فيرمينو يلعب موسماً رائعاً إلى الآن. هو يلعب دوره في نظامنا، وهو في كل مكان. هو لاعب يربط جميع الخطوط ببعضها البعض".

وأضاف "إذا لم يكن خلال النصف الأول من الموسم قد شارك في استعادة الكرة وفتح الثغرات في دفاعات المنافسين، ستكون مفاجأة بالنسبة لي. لقد أحرز ثلاثة أهداف والجميع يراها، ونعم هو على القمة".

وأوضح عن البرازيلي "ما يتحلى به من صفات اللاعب الجماعي، تجعله يعطينا الكثير. أكون سعيداً عندما يحرز الأهداف. إذا لم يسجل لا مشكلة، لقد لعب بشكل جيد في تسع من أصل 10 مباريات".

ويلتقي ليفربول بمانشستر سيتي حامل اللقب على ملعب الاتحاد مساء الخميس المقبل في أولى مباريات الريدز في عام 2019.