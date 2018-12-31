فان دايك: سنتعثر لكن نثق بأنفسنا.. الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو مرعب

متفائل لكن بحذر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وأحد أهم لاعبي الفريق مع انتصاف الموسم والنادي على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الهولندي في تصريحات صحفية:"لعبنا بشكل مثالي تقريبا. استقبلنا هدفا أمام أرسنال. هذا الشيء السلبي الوحيد في اللقاء، لكنه فوزا هاما. أنهينا 2018 بشكل رائع، وآمل الاستمرار على ذلك. نثق بأنفسنا جدا، لكن قد يتغير الأمر سريعا. لن نندفع".

وواصل اللاعب البالغ عمره 27 عاما "علينا إكمال ما بدأناه. سنتعثر، مثلما هو حال الحياة دائما، لكن الأمر منوط بردة فعلنا وحتى الآن نقوم بعمل مميز. في بداية الموسم، قال الناس الثلاثي الأمامي ليس جيدا. إنهم رائعون. ترى ذلك واضحا في هذا اللقاء، أحيانا يصبح إيقافهم غير ممكن. أمر مخيف، وأنا سعيد بذلك".

ودمر ليفربول دفاع أرسنال ليفوز يوم السبت بنتيجة 5-1 في لقاء سجل فيه محمد صلاح هدفا وساديو ماني هدفا بينما تألق روبرتو فيرمينو فوق العادة وأحرز 3 أهداف.

ولم يقدر فريق المدفعجية على إيقاف الثلاثي الذي عزز تصدر ليفربول للدوري الإنجليزي الممتاز بفارق سبع نقاط عن الوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي.

وتزداد فرصة ليفربول في التتويج بالبطولة يوما بعد يوم وهو ما ينتظره جمهور الفريق منذ آخر لقب حققه والذي كان موسم 1989-1990.

ويخوض ليفربول يوم الخميس ربما أصعب مباراة محلية في الموسم حين يحل ضيفا على سيتي في ملعب الاتحاد.