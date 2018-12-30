غالي: لست غريبا على الجونة.. وهدفنا جمع أكبر عدد من النقاط

أكد حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، أن الأجواء الاحترافية لمشروع الجونة شجعته على اتخاذ خطوة العمل ضمن منظومة كرة القدم بالنادي.

وقال غالي إنه ليس غريبا على الجهاز الفني لنادي الجونة وعلى رأسه حمادة صدقي، المدير الفني، وكذلك باقي أفراد الجهاز المعاون.

وأشار مدير الكرة الجديد إلى أن اللقاء الأول مع اللاعبين كان إيجابيا جدا واتفق الجميع على الخروج من الموقف الحالي.

وأضاف:" بدأنا الآن مرحلة صعبة، وهدفنا فيها جمع أكبر عدد من النقاط لأن جدول الدوري يشير إلى تقارب عدد كبير من الأندية وهو ما يؤكد صعوبة المنافسة".

واختتم غالي تصريحاته :"أثق في نادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة Eleven11 والتي تدير نادي الجونة، وعملنا سويًا لسنوات طويلة، وكذلك مجلس الإدارة والمهندس خالد بشارة، ولذلك لم أتردد في قبول مهمة العمل مديرًا للكرة بالجونة".