بالفيديو - نقاش حاد بين جيسوس ومدرب التعاون.. وانتقادات للكرة السعودية بعد المباراة

انتقد جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، تجريده من لاعبيه الدوليين، كما أبدى غضبه من إقدام المنافسين على إهدار الوقت في الدوري السعودي.

الهلال نجى من الهزيمة أمام مضيفه التعاون، وخرج متعادلا بصعوبة بهدف التدارك في الوقت البديل، لتنتهي المباراة 2-2.

الزعيم لعب المباراة مجرّدا من 7 لاعبين دوليين بسبب انضمامهم إلى منتخبات بلادهم استعدادا للمشاركة في كأس آسيا 2019، بالإضافة إلى إصابة عمر عبد الرحمن وعلي الحبسي.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحاته بعد المباراة: "وجدت في السعودية أمورا لا تواكب تطور كرة القدم، فعندما يواجهنا أي فريق يتعمّد تعطيل اللعب ويلجأ إلى إضاعة الوقت".

قبل أن يتطرق لمعضلة اللاعبين الغائبين عن فريقه: "كنا على علم بصعوبة المباراة، فالتعاون فريق جيد. لدينا مجموعة كاملة من الأساسيين غائبين، وجميع من شاركوا اليوم قدّموا أداء جيدا. قاتلنا حتى النهاية حتى لا نخرج من المباراة خاسرين، وحاولت إضافة بعض العناصر في نهاية المباراة لتحقيق التعادل".

مضيفا: "جماهير الهلال حضرت بكثافة، ومن يملك مثل هذه الجماهير سيجد القوة في لحظات الضعف. جئنا لأجل الانتصار، والظروف لم تساعدنا".

جيسوس تلقى سؤالا عن عدم إشراكه اللاعب محمد الجحفلي، فأجاب: "أنا المدرب، وأنا من يختار التشكيلة، أنا أقرب للاعبين وأحدد المناسب لي".

وانتقد جيسوس استمرار الدولي في ظل عدم توافر لاعبيه الدوليين: "من غير العادل أن يفقد فريق 9 لاعبين، ولذا يجب أن أشكر اللاعبين الذين شاركوا".

واختتم: "هذا ليس عدلا في دوري محترفين، أن تلعب دون 9 من لاعبيك بسبب المنتخبات. لا شك أنه لو تواجد اللاعبون الدوليون، لظهر الفريق بشكل أفضل".

جيسوس دخل في نقاش شفهي ساخن مع مواطنه بيدرو إيمانويل مدرب التعاون بعد اللقاء، قام خلاله إيمانويل بإمساك ذراع جيسوس، قبل أن يتدخل الحكم للتفريق بينهما.