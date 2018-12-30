طارق يحيى يحلل أسباب عدم فوز سموحة

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 20:49

كتب : أحمد عز الدين

طارق يحيى

حلل طارق يحيى المدير الفني لسموحة أسباب إخفاق فريقه في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي وذلك إثر التعادل مع المصري البورسعيدي سلبيا يوم الأحد في مؤجلة من الاسبوع التاسع ضمن موسم الدوري الممتاز.

وحدد يحيى أزمة افتقاد الفريق للفاعلية أمام المرمى وافتقار العديد من اللاعبين للياقة المباريات بسبب الإصابات أو اختيارات الجهاز الفني السابق لسموحة كأهم أسباب أدت إلى 3 تعادلات وخسارة.

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وقال طارق يحيى عبر قناة أون سبورت: "وصلنا اليوم إلى مرمى المصري أكثر من 3 مرات وكان يجب علينا التسجيل سواء عن طريق حسام حسن أو محمود السيد أو أوميد أوكري".

وأردف "للأسف نفتقد للتوفيق أمام المرمى. لكن هناك حلول لمعالجة أزمة الفاعلية الهجومية وسنعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة".

وتأتي تصريحات طارق يحيى متوافقة مع وصول سموحة لمرمى المصري 11 مرة منها 4 انتهت بفرص تهديف بين الخشبات الثلاث مقابل 6 فرص سنحت للفريق الذي يقوده إيهاب جلال.

وأهدر حسام حسن الفرصة الأخطر في اللقاء لسموحة.

لكن طارق يحيى عقب على ذلك مستدركا "أتفهم مشكلة حسام لأنه لم يلعب منذ فترة طويلة بسبب الإصابات وهي مشكلة نعاني منها مع العديد من اللاعبين".

وأضاف "كذلك نعاني من افتقار بعض الأسماء الأساسية في سموحة للياقة المباريات وذلك لأن الجهاز الفني السابق عمل بطريقة التدوير بين اللاعبين فلم يحصل الكثير من الأسماء على المطلوب للتألق".

ويحتل سموحة المركز الثامن في جدول الدوري، وهذا لا يقلق طارق يحيى.

وأتم المدير الفني السابق لبتروجيت "يتحسن أداء سموحة كثيرا وهذا ما يجعلني مطمئنا للفترة المقبلة رغم المشاكل التي تمنعنا من الفوز".

طارق يحيى المصري سموحة

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