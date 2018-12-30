بالفيديو - الهلال ينجو من الهزيمة في الوقت القاتل أمام التعاون

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 19:09

كتب : FilGoal

التعاون - الهلال

نجى الهلال من الهزيمة الثانية هذا الموسم، وأجبر مضيفه التعاون على التعادل 2-2، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة 15 من الدوري السعودي.

الهلال افتتح التسجيل بواسطة جيلمين ريفاس في الدقيقة 34، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول.

في الشوط الثاني انقلبت المواجهة، بداية عندما أدرك هيلدون ألميدا التعادل للتعاون من علامة الجزاء في الدقيقة 57.

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التعاون تقدّم في المباراة بالفعل بحلول الدقيقة 64، عندما سجل عبد الفتاح آدم الهدف الثاني، مهددا الهلال بتجرع هزيمته الثانية في الدوري السعودي هذا الموسم.

إلا أن الزعيم رفض الهزيمة، وأدرك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بواسطة ألبيرتو بوتيا.

اللون الأحمر ظهر في المباراة، عندما تحصّل سيدريك أميسي على البطاقة الصفراء الثانية بالدقيقة السابعة من الوقت البديل.

الهلال رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن مطارده النصر، فيما رفع التعاون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، كان هدف صالح الشهري في الدقيقة 54، كافيا لفوز الرائد على مضيفه أحد على استاد الأمير محمد بن عبد العزيز.

الرائد رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أحد عند 6 نقاط في المركز 16 -الأخير-.

الهلال التعاون الدوري السعودي

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