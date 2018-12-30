يستضيف مانشستر يونايتد نظيره بورنموث في ثالث مباريات المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، على ملعب أولد ترافورد، بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

يونايتد يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، وتضييق الخناق أكثر على أرسنال صاحب المركز الخامس.

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نهاية المباراة

ق 79: طرد بايلي بعد تدخل قوي مع ريان فريزر

ق 72: جوووووووووول لوكاكو يسجل الهدف الرابع من أول لمسة له في المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد 3-1

ق 45: جووووول ناثان أكي يقلص الفارق لصالح بورنموث ويسجل الهدف الاول

ق 44: جووووووووووول راشفورد يسجل الثالث

ق 34: جوووووووووووول بوجبا يضيف الثاني بضربة رأسية رائعة

ق 4: جوووووووووول الهدف الأول لمانشستر عن طريق بول بوجبا بعد عرضية رائعة من راشفورد

انطلاق المباراة