محدّث انتهت - يونايتد (4)-(1) بورنموث

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 18:30

كتب : FilGoal

بول بوجبا

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره بورنموث في ثالث مباريات المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، على ملعب أولد ترافورد، بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

يونايتد يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، وتضييق الخناق أكثر على أرسنال صاحب المركز الخامس.

Filgoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هنا

أخبار متعلقة

التشكيل - مارسيال يعود لقيادة هجوم يونايتد أمام بورنموث سولشاير: بوجبا سعيد الآن.. وعملت على تغيير شيئا واحدا في يونايتد بالفيديو - يونايتد يحافظ على غزارته التهديفية مع سولشاير ويضرب هدرسفيلد بالثلاثة بالفيديو – الأخطبوط دي خيا ينقذ يونايتد بتصد مُبهر

............................................

نهاية المباراة

ق 79: طرد بايلي بعد تدخل قوي مع ريان فريزر

ق 72: جوووووووووول لوكاكو يسجل الهدف الرابع من أول لمسة له في المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد 3-1

ق 45: جووووول ناثان أكي يقلص الفارق لصالح بورنموث ويسجل الهدف الاول

ق 44: جووووووووووول راشفورد يسجل الثالث

ق 34: جوووووووووووول بوجبا يضيف الثاني بضربة رأسية رائعة

ق 4: جوووووووووول الهدف الأول لمانشستر عن طريق بول بوجبا بعد عرضية رائعة من راشفورد

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

وزير الرياضة: قادرون على استضافة أمم إفريقيا ولو بعد ساعة من الآن ساعة | مصر
مدرب اتحاد طنجة: من قال أننا نخاف الزمالك.. أملك خبرة كبيرة في تلك المواجهات 2 ساعة | مصر
غالي: لست غريبا على الجونة.. وهدفنا جمع أكبر عدد من النقاط 2 ساعة | الدوري المصري
استعدادا لكأس آسيا.. شاهد – عمر خربين يسجل ويقود سوريا للانتصار وديا على اليمن 2 ساعة |
بالفيديو - نقاش حاد بين جيسوس ومدرب التعاون.. وانتقادات للكرة السعودية بعد المباراة 2 ساعة | السعودية
منافس الزمالك – مهاجم فيتا كلوب يصل المغرب تمهيدا للانضمام لـ اتحاد طنجة 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو

قد ينال إعجابك