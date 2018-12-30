بالفيديو - سيتي يستعيد الانتصارات والمركز الثاني بفوز صعب على ساوثامبتون

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 18:16

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

استعاد مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي بالفوز على ساوثامبتون بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ20 للمسابقة.

وخسر مانشستر سيتي مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس وليستر سيتي ليحقق الفوز على ساوثامبتون ويستعيد المركز الثاني الذي فقده بعد الجولة الماضية مستغلا تعثر توتنام أمام وولفرهامبتون.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 10 عن طريق ديفيد سيلفا قبل أن يتلقى هدف مفاجئ في الدقيقة 37 بقدم هويبيرج مستغلا خطأ الظهير الأيسر الشاب زينشينكو.

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وتعادل سيتي في الدقيقة 45 بهدف سجله وارد براوس بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة ذاتها سجل سيرجيو أجويرو الهدف الثالث.

وتلقى هويبيرج بطاقة حمراء في الدقيقة 85 بعد تدخل قوي مع فيرناندينيو.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 47 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ54 نقطة، وبفارق نقطتين عن توتنام صاحب المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى حقق بيرنلي الفوز على وست هام يونايتد بثنائية دون رد ليصل إلى النقطة 15 في المركز السادس عشر، ويتجمد رصيد وست هام عند النقطة 27 في المركز الـ11.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

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