التشكيل - مارسيال يعود لقيادة هجوم يونايتد أمام بورنموث

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث في الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي.

أنتوني مارسيال النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وعاد المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال لقيادة مانشستر بعدما غاب المباراة السابقة أمام هدرسفيلد بسبب المرض.

كذلك يستمر النجم الفرنسي الآخر بول بوجبا في قيادة خط وسط يونايتد بعد تألقه في المباراتين السابقتين بعد رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب الشياطين الحمر.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: دي خيا.

الدفاع: أشلي يونج – فيكتور ليندلوف – إيريك بايلي – لوك شاو.

الوسط: أندير هيريرا – نيمانيا ماتيتش – بول بوجبا.

الهجوم: خيسي لينجارد – ماركوس راشفورد –مارسيال.