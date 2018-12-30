خاص وليد صلاح لـ في الجول: الاتحاد يفاوض مدافع الإفريقي

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 17:00

كتب : حسن القاضي

بلال العيفة مدافع الإفريقي التونسي

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الاتحاد السكندري عن وجود مفاوضات مع بلال العيفة مدافع الإفريقي التونسي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال وليد صلاح لـFilGoal.com: "الاتحاد ضم صفقات مميزة، ولازلنا نسعى لدعم الفريق خاصة وأننا مقبلون على مواجهات قوية".

وأكمل "دخلنا في مفاوضات مع الإفريقي لضم مدافعه بلال العيفة، ولازالت جارية حتى الآن".

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ويلعب العيفة في الإفريقي منذ 2007، ومثل منتخب تونس في 21 مباراة دولية.

وشارك صاحب الـ28 عاما في 6 مباريات مع الإفريقي التونسي هذا الموسم.

يذكر أن الاتحاد ضم خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى الآن أحمد نبيل مانجا لاعب وسط سموحة، والمهاجم النيجيري أوجبو تشوكا.

ويستمر الاتحاد السكندري في المنافسة على بطولتي كأس مصر، والبطولة العربية، إذ وصل لربع نهائي البطولتين.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك يوم 5 يناير المقبل.

الاتحاد في الدوري

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