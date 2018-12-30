يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ساوثامبتون ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 جول ثااااالث لمانشستر سيتي عن طريق أجويرو.. عرضية من زينشيكو ورأسية من أجويرو في المرمى.

ق. 44 جووووول عرضية من ستيرلينج تصطدم بالمدافع وارد براوز وتسكن الشباك.

ق. 34 جوووووول التعااادل لساوثامباون. هويبيرج يقطع الكرة من زينشينكو وييسدد صاروووخ في مرمى إيديرسون.

ق. 9 جوووول أول لمانشستر سيتي عن طريق ديفيد سيلفا. عرضية من بيرناردو سيلفا، قابلها ديفيد سيلفا في المرمى.

بدابة المبارة