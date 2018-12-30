محدّث انتهت في الدوري - سموحة (0) المصري (0) التعادل سيد الموقف

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 15:56

كتب : FilGoal

المصري - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والمصري، ضمن مباريات الجولة التاسعة المؤجلة من الدوري.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق. 85 تبديلان للمصري وسموحة بدخول أحمد ياسر بدلا من إسلام عيسى، ومحمد متولي بدلا من محمود سيد.

ق. 72 مخالفة ينفذها محمود معاذ وينقذها أحمد مسعود بيد واحدة.

ق. 70 تبديل أول لسموحة بدخول شريف رضا بدلا من محمد حمدي زكي.

ق. 66 دخول إسلام عطية وحجاج عويس بدلا من عمرو موسى ومحمد جابر.

ق. 51 عرضية من إسلام عيسى استلمها أحمد جمعة وسدد لكن فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 32 عرضية من إسلام عيسى يقابلها محمد جابر بتصويبة، يتصدى لها أبو جبل على مرتين.

مرور ربع ساعة من اللقاء.

ق. 14 تصويبة قوية جدا من أوميد أوكري تصدى لها أحمد مسعود ببراعة.

ق. 9 انطلاقة من إسلام عيسى على الجهة اليسرى لكنه سدد في الشباك الجانبية.

بداية المباراة

في الدوري المصري سموحة

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