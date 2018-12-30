بالفيديو - تشيلسي يسقط كريستال بالاس بهدف المتألق كانتي

عزز تشيلسي موقعه في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بتغلبه يوم الأحد على جاره ومضيفه كريستال بالاس سجله اللاعب المتألق نجولو كانتي.

وأحرز بطل العالم مع فرنسا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51 بتسديدة بقدمه اليسرى بعدما استلم الكرة في منطقة الجزاء إثر تمريرة طولية رائعة من المدافع ديفيد لويز.

والهدف هو الثالث لكانتي في الموسم الحالي بعدما نال من شباك هدرسفيلد تاون ومانشستر سيتي حامل اللقب.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة ليوسع الفارق مع أرسنال الخامس إلى 5 نقاط وبات على بعد 11 نقطة من ليفربول المتصدر.

بينما ظل بالاس في المركز 14 ورصيده 19 نقطة.

ويستضيف تشيلسي فريق ساوثامبتون يوم الأربعاء بينما يحل بالاس ضيفا على وولفرهامبتون.