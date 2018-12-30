رانييري أراد قتل لاعبه!

إهدار ركلة جزاء في وقت قاتل، دفع الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني لفولام للتصريح بأنه أراد قتل لاعبه الفرنسي أبو بكر كمارا.

وأهدر كمارا ركلة جزاء في الدقيقة 82 من مباراة فريقه ضد هدرسفيلد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي حينما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي، بعدما أصر على تنفيذها بدلا من زميله ألكسندر ميتروفيتش.

ونجح ميتروفيتش في إصلاح خطأ زميله وسجل هدف فوز فولام في الدقيقة 90+1.

وقال رانييري عقب المباراة: "كمارا لم يحترمني ولم يحترم النادي والجماهير وزملائه، لقد تحدثت معه وما فعله لم يكن صحيحا".

وأوضح "أخبرت كمارا أن يترك الكرة لميتروفيتش لأنه المتخصص بتنفيذ ركلات الجزاء، ما فعله لا يُصدق".

ثم أتم "أردت أن أقتله بعدما أهدرها".