تقرير: ضربة موجعة لسيتي قبل مواجهة ليفربول المصيرية

يبدو أن مانشستر سيتي سيدخل مباراة ليفربول المصيرية هذا الأسبوع بدون أبرز أسلحته، وهو صانع ألعابه كيفن دي بروين، وذلك حسب تقارير صحفية.

المباراة التي تساوي ست نقاط بسبب منافسة الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيحتضنها ملعب الاتحاد يوم الخميس المقبل ضمن الجولة 21.

وذكرت جريدة ميرور أن دي بروين يحارب الوقت من أجل اللحاق بالمباراة الكبيرة بسبب إصابته بكدمة في مباراة ليستر سيتي الأخيرة.

لم يسافر النجم البلجيكي مع فريق سيتي الذي يواجه ساوثامبتون يوم الأحد بسبب هذه الإصابة، حسبما أوضح مصدر مقرب من اللاعب للجريدة الإنجليزية.

ويشكو دي بروين أيضا من ألم في العضلات بعد عودته من غياب لمدة ستة أسابيع بسبب إصابة في الركبة، فقد شارك في المباريات الأربعة الأخيرة لسيتي، منهم مباراتين كبديل.

ليفربول يملك 54 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 10 نقاط عن سيتي الثالث، لكن الفريق السماوي يملك مباراة أقل سيلعبها ضد ساوثامبتون يوم الأحد.

من جهته، أثنى جوارديولا على ليفربول منافسه الأول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي مشيرا إلى أن مستوى الأخير في الأسابيع الماضية يجعله ندا صعبا جدا في سباق التتويج.

وقال الإسباني قبل سويعات من سحق ليفربول لأرسنال يوم السبت بنتيجة 5-1:"قمنا بعمل جيد حتى الآن. حصلنا على 44 نقطة في الدور الأول من البطولة. إذا حصلت على نفس عدد النقاط في الدور الثاني وبات رصيدك 88 نقطة من المفترض أن تفوز باللقب. لديك نقاط كافية لتكون البطل".

وواصل حامل لقب الدوري الإنجليزي في حواره مع الصحفيين "معظم الفرق التي فازت بالدوري في آخر عقدين توجت ورصيدها أقل من النقاط. قمنا بعمل جيد حقا. لكن بالطبع سقوطنا في آخر مباراتين جعلنا ندرك أن هناك فريقين أفضل منا في الشهر الماضي".

واستمر جوارديولا الذي يبتعد بعشر نقاط عن ليفربول المتصدر "ماذا يمكننا القول حين يحافظ ليفربول على نظافة شباكه في تسع مباريات متتالية ويسجل كثيرا من الأهداف؟ لا نستطيع تحقيق ذلك إذا قارننا بين الفريقين. لذا ننظر لأنفسنا، وأمام ساوثامبتون الأحد علينا فعل ما يتوجب علينا فعله، محاولة الفوز، حين يحدث هذا كل شيء سيعود إلى حالته الطبيعية".

سقوط سيتي في آخر مباراتين على يد كريستال بالاس وليستر سيتي منح ليفربول الفرصة للابتعاد أكثر بصدارة البطولة التي توج بها الأول في الموسم الماضي.

ويستطيع سيتي تقليص فارق النقاط إلى 7 نقاط إذا استعاد توازنه وهزم مضيفه ساوثامبتون في ملعب سانت ميريز.

ويقدر على تقليصه أكثر وأكثر إذا استطاع إيقاف قطار ليفربول حين يستضيفه يوم الخميس، ولربما إشادة جوارديولا بالأخير جاءت لتخفيف الضغط عن لاعبي سيتي قبل المواجهة المرتقبة أمام رفاق محمد صلاح.

وسحق ليفربول ضيفه أرسنال يوم السبت محققا تاسع انتصار على التوالي في الدوري.

وتزداد فرصة ليفربول مع الوقت في التتويج بالدوري الغائب عن الفريق منذ عهد كيني دالجليش الذي قاد النادي لآخر لقب في البطولة موسم 1989-1990.