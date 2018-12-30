تقرير: بايرن يمهل تشيلسي حتى منتصف يناير لشراء هوميلز

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 09:54

كتب : FilGoal

هوميلز

لا يريد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا أن يجد المدافعين قلة في قائمته مع انتهاء سوق الانتقالات الشتوية لذلك حدد مهلة لتشيلسي حتى ينتدب بديلا لماتس هوميلز إذا انتقل الأخير إلى لندن وفقا لصحيفة صن الإنجليزية.

ماتس هاميلس

النادي : بايرن ميونيخ

تشيلسي

وكتبت الأخيرة أن بايرن أمهل تشيلسي حتى 14 يناير ليشتري عقد هوميلز وطلب 30 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن مدافع ألمانيا.

ومن جانبه، لا يمانع هوميلز البالغ عمره 30 عاما الانتقال إلى تشيلسي نظرا لأنه لا يشارك بصفة أساسية في كتيبة بايرن مع اعتماد المدرب نيكو كوفاتش باستمرار على المدافعين جيروم بواتينج ونيكلاس سولي.

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فتح بايرن باب الصفقة أمام تشيلسي حتى تاريخ محدد ليتمكن بعدها من تعويض رحيل هوميلز.

ويأمل تشيلسي دعم صفوفه بمدافع قوي وهي الأولوية القصوى في الفريق والتي شدد عليها المدرب ماوريسيو ساري في طلباته من مارينا جرانوفسكايا المديرة الرياضية للنادي.

وأشارت صن مسبقا إلى رغبة تشيلسي في انتداب إيسكو، الذي يعاني أيضا من كثرة الجلوس على دكة البدلاء في ريال مدريد، الذي يتراوح سعره من 80 إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وبدأ تشيلسي الدوري بقوة مع مدربه الإيطالي قبل أن تتباين النتائج في المباريات الأخيرة ويتراجع الفريق إلى المركز الرابع ليكتشف حاجته إلى دعم سريع.

هوميلز تشيلسي

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