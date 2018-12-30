جوارديولا: لا نستطيع منافسة ليفربول هذا

أثنى جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على ليفربول منافسه الأول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي مشيرا إلى أن مستوى الأخير في الأسابيع الماضية يجعله ندا صعبا جدا في سباق التتويج.

وقال الإسباني قبل سويعات من سحق ليفربول لأرسنال يوم السبت بنتيجة 5-1:"قمنا بعمل جيد حتى الآن. حصلنا على 44 نقطة في الدور الأول من البطولة. إذا حصلت على نفس عدد النقاط في الدور الثاني وبات رصيدك 88 نقطة من المفترض أن تفوز باللقب. لديك نقاط كافية لتكون البطل".

وواصل حامل لقب الدوري الإنجليزي في حواره مع الصحفيين "معظم الفرق التي فازت بالدوري في آخر عقدين توجت ورصيدها أقل من النقاط. قمنا بعمل جيد حقا. لكن بالطبع سقوطنا في آخر مباراتين جعلنا ندرك أن هناك فريقين أفضل منا في الشهر الماضي".

واستمر جوارديولا الذي يبتعد بعشر نقاط عن ليفربول المتصدر "ماذا يمكننا القول حين يحافظ ليفربول على نظافة شباكه في تسع مباريات متتالية ويسجل كثيرا من الأهداف؟ لا نستطيع تحقيق ذلك إذا قارننا بين الفريقين. لذا ننظر لأنفسنا، وأمام ساوثامبتون الأحد علينا فعل ما يتوجب علينا فعله، محاولة الفوز، حين يحدث هذا كل شيء سيعود إلى حالته الطبيعية".

سقوط سيتي في آخر مباراتين على يد كريستال بالاس وليستر سيتي منح ليفربول الفرصة للابتعاد أكثر بصدارة البطولة التي توج بها الأول في الموسم الماضي.

ويستطيع سيتي تقليص فارق النقاط إلى 7 نقاط إذا استعاد توازنه وهزم مضيفه ساوثامبتون في ملعب سانت ميريز.

ويقدر على تقليصه أكثر وأكثر إذا استطاع إيقاف قطار ليفربول حين يستضيفه يوم الخميس، ولربما إشادة جوارديولا بالأخير جاءت لتخفيف الضغط عن لاعبي سيتي قبل المواجهة المرتقبة أمام رفاق محمد صلاح.

وسحق ليفربول ضيفه أرسنال يوم السبت محققا تاسع انتصار على التوالي في الدوري.

وتزداد فرصة ليفربول مع الوقت في التتويج بالدوري الغائب عن الفريق منذ عهد كيني دالجليش الذي قاد النادي لآخر لقب في البطولة موسم 1989-1990.