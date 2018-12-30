تركي آل الشيخ يرحب بسيفوينتي: السفاح وصل

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 09:20

كتب : FilGoal

جون سيفوينتس - بيراميدز

يتفائل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بمستقبل نادي بيراميدز بعد انضمام جون سيفوينتي إلى صفوف الفريق قادما من كاتوليكا الإكوادوري.

وكتب آل الشيخ في فيسبوك "وصول السفاح وانضمامه لكتيبة الفريق. سأسميه قطار الموت".

وانتقل المهاجم الإكوادوري البالغ عمره 26 عاما إلى بيراميدز ليبدأ مشواره مع الفريق في يناير.

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ورحل البرازيلي كارلوس إدواردو عن بيراميدز لينتقل إلى بالميراس البرازيلي، بينما تعاقد النادي المصري مع عمرو مرعي وإريك تراوري البوركيني.

ودعم بيراميدز صفوفه أملا في مواصلة المنافسة بقوة على بطولتي الدوري وكأس مصر في الموسم الحالي.

ويحتل الفريق الذي يقوده العميد حسام حسن المركز الثاني في ترتيب الدوري مبتعدا بفارق ثماني نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية يوم الجمعة حين يستضيف الأهلي حامل اللقب في ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز جون سيفوينتس

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