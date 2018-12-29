بيراميدز يعلن مشاركة صفقته الجديدة في التدريبات استعدادا للأهلي

أعلن بيراميدز مشاركة مهاجمه الأكوادوري الجديد جون سيفوينتس في تدريبات الفريق اليوم السبت.

ونشر بيراميدز صورة للمهاجم الأكوادوري الجديد مع حسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة خلال التدريبات.

كما ظهر سيفوينتس في صور التدريبات الجماعية مع زملائه ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي يوم 4 يناير المقبل.

كان بيراميدز أعلن عن ضم المهاجم صاحب الـ 26 عاما الذي سجل 37 هدفا خلال مشاركته في 42 مباراة في الدوري الإكوادوري بقميص كاتوليكا هذا الموسم.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي يوم 4 يناير في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 15 مباراة.

فيما يأتي الأهلي سابعا برصيد 23 نقطة، ولكن جمعها من 11 مباراة فقط.