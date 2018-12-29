عدد أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي فوائد تأجيل مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وتسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية في تأجيل المباراة المؤجلة أصلا من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز إلى يوم الأربعاء المقبل على ملعب المقاولون العرب.

وقال قناوي لـFilGoal.com: "تأجيل اللقاء مع المقاولون له أكثر من فائدة، وأهمها توفير الراحة للاعبين بعد رحلة عودة مرهقة من الكاميرون".

وأكمل "كما استعدنا المصابين محمد الشامي والحارس محمد فوزي وانتظما في التدريبات، ولا يوجد في قائمة المصابين حاليا سوى كريستوفر ميندوجا".

ثم أتم "أخيرا، توفر وقت أطول للمدير الفني البلجيكي سيدومير يانيفسكي من أجل التعرف بشكل أكبر على اللاعبين وتعرفهم أيضا على أفكاره".

وانتظم محمد فوزي حارس الاسماعيلي في تدريبات فريقه استعدادا لخوض مباراة المقاولون، بعدما أصيب بشد في العضلة الضامة خلال الخسارة من القطن الكاميروني 2-1 في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن قرعة مجموعات دوري الأبطال أوقعت الإسماعيلي في المجموعة الثالثة النارية مع مازيمبي وشباب قسنطينة الجزائري والأفريقي التونسي. (تعرف على كل مجموعات إفريقيا)

وحدد مازيمبي الكونغولي يوم 12 يناير المقبل موعدا لمباراته ضد الإسماعيلي في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.