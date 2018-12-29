"المصائب لا تأتي فرادى".. خطأ علاء يمنح باولو صدارة هدافي الدوري وإصابة فتحي

بعد تقدم الأهلي عن طريق أحمد الشيخ بـ7 دقائق فقط، أدرك الداخلية التعادل، في دقائق يمكن وصفها بأن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة للأحمر.

خطأ قاتل من أحمد علاء منح حسام سلامة "باولو" انفرادا تاما بشريف إكرامي بعد أن قطع المهاجم المخضرم الكرة من مدافع الأهلي القادم من الداخلية مطلع هذا الموسم.

وسجل باولو الهدف - الأول في الأهلي - في الدقيقة 57 ليسجل هدفه التاسع في الدوري وينفرد بصدارة هدافي الدوري على حساب شقيق علاء الأكبر، محمود علاء مدافع الزمالك وأحمد علي مهاجم المقاولون.

وبعد الهدف بدقيقتين، خرج أحمد فتحي مصابا في العضلة الأمامية في المباراة الأولى بعد عودته من نفس الإصابة ليشارك كريم وليد في مكانه.

وفي الدقيقة 62، عاد علي معلول للمشاركة مع الأهلي للمرة الأولى منذ مباراة وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا التي شهدت إصابته في العضلة الضامة.

وشارك معلول بدلا من علاء، ليعود أيمن أشرف لقلب الدفاع.