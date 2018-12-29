جملة رائعة تكتب تقدم الأهلي.. الشيخ يسجل بعد فرصة محققة للداخلية

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 19:22

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - الأهلي - الداخلية

تقدم الأهلي على الداخلية بهدف في الدقيقة 49 من عمر المباراة المؤجلة من الجولة 6 للدوري المصري.

الهدف أتى بعد فرصة محققة للداخلية، بعد خطأ من شريف إكرامي في التعامل مع ركنية لأصحاب الأرض ولكن دفاع الأهلي أنقذ الموقف.

وارتدت الكرة بهجمة مرتدة حمراء، مررها إسلام محارب إلى ناصر ماهر الذي مرر الكرة لأحمد الشيخ الذي وضع الكرة بباطن القدم بهدوء في شباك محمد صبحي.

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الهدف هو الثالث للشيخ في الدوري هذا الموسم، سجلهم جميعا في آخر 5 مباريات.

هدف ضد بتروجيت، وآخر ضد الجونة، والآن يسجل ضد الداخلية.

ويعد ذلك هدف الشيخ الثامن في 26 مباراة بالقميص الأحمر.

الداخلية الأهلي في الدوري

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