بالفيديو - إنتر يسقط إمبولي بصعوبة وتورينو يعطل لاتسيو

أنقذت تسديدة كيتا بالدي فريق إنتر ميلان من التعادل أمام مضيفه إمبولي يوم السبت في الجولة 19 من الدوري الإيطالي ليفوز نيراتزوري في ملعب كارلو كاستيلاني.

ورفع إنتر رصيده إلى 39 نقطة واستمر ثالثا في ترتيب البطولة بينما تراجع إمبولي للمركز 17 وتوقف رصيد عند 16 نقطة.

وسجل لاعب السنغال هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 72.

وأجبر تورينو مضيفه لاتسيو على التعادل بنتيجة 1-1 بعدما عادل سيرجي سافيتش النتيجة في الدقيقة 62 بعدما تقدم أندريا بيلوتي للضيوف بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وقفز روما للمركز الخامس بإسقاطه مضيفه بارما بهدفين سجلهما بريان كريستانتي وسينجيز أوندير في الدقيقتين 58 و75 ورفع فريق الذئاب رصيده إلى 30 نقطة.

وفاز أودينيزي على كالياري بنتيجة 2-صفر وحقق كييفو المتذيل أول انتصار في الموسم بالفوز بهدف على ضيفه فروسينوني.

وتعادل جنوى وفيورنتينا بدون أهداف وسحق أتلانتا مضيفه ساسولو بنتيجة 6-2 ليرتقي للمركز السابع.

وتتوقف مباريات الدوري الإيطالي حتى 19 يناير بسبب العطلة الشتوية.