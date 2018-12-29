التشكيل – باولو وإسلام جابر يقودان الداخلية ضد الأهلي

يقود هداف الدوري حسام سلامة "باولو" صفوف الداخلية في مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة 6 من الدوري.

وفي وسط الملعب، وضع علاء عبد العال الثنائي إيمانويل إيجيبتور وسعيدو سيمبوري، خلف محرك الفريق هجوميا إسلام جابر.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد أوكا – رشاد فاروق – محمود شديد – أحمد صابر

الوسط: إيمانويل إيجيبتور – سعيدو سيمبوري- إسلام جابر –إبراهيم أبو اليزيد –حسين رجب

الهجوم: حسام باولو

البدلاء: شهاب الدين خالد – مصطفى كالوشا – محمد جمال – مصطفى عز الدين – محمد مخلوف – أحمد عبد الموجود – حمودي شتا