التشكيل – باولو وإسلام جابر يقودان الداخلية ضد الأهلي
السبت، 29 ديسمبر 2018 - 17:17
كتب : FilGoal
يقود هداف الدوري حسام سلامة "باولو" صفوف الداخلية في مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة 6 من الدوري.
وفي وسط الملعب، وضع علاء عبد العال الثنائي إيمانويل إيجيبتور وسعيدو سيمبوري، خلف محرك الفريق هجوميا إسلام جابر.
وأتى التشكيل كاملا كالتالي..
حراسة المرمى: محمد صبحي
الدفاع: أحمد أوكا – رشاد فاروق – محمود شديد – أحمد صابر
الوسط: إيمانويل إيجيبتور – سعيدو سيمبوري- إسلام جابر –إبراهيم أبو اليزيد –حسين رجب
الهجوم: حسام باولو
البدلاء: شهاب الدين خالد – مصطفى كالوشا – محمد جمال – مصطفى عز الدين – محمد مخلوف – أحمد عبد الموجود – حمودي شتا