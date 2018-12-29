انتهت في إنجلترا – ولفرهامبتون ينتفض أمام توتنام.. فولام وكارديف وفوزان قاتلان

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 16:55

كتب : FilGoal

توتنام - ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

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واتفورد VS نيوكاسل (1/1)

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ق82: عبد الله دوكوراي يتعادل لواتفورد.

ق29: سالومون روندون يتقدم لنيوكاسل من رأسية.

بداية المباراة

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توتنام VS ولفرهامبتون (2/1)

ق87: هيلدر كوستاااا يضيف الثالث.

ق83: راؤول خيمينيز يتقدم للذئاب.

ق72: جووول التعادل لولفرهامبتون من رأسية لويلي بولي.

ق22: هاري كين وجووول أول لتوتنام.

بداية المباراة

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ليستر سيتي VS كارديف سيتي (0/0)

ق92: كارديف يسجل هدف قاتل في ليستر عن طريق فيكتور كاماراسا.

ق75: جيمس ماديسون يهدر ركلة جزاء لليستر.

بداية المباراة

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فولام VS هدرسفيلد تاون (0/1)

ق91: ألكساندر ميتروفيتش يسجل هدف قاتل لفولام.

ق83: أبو بكر كامارا يهدر ركلة جزاء لفولام بعد تصدي حارس هدرسفيلد.

بداية المباراة

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برايتون VS إيفرتون (0/1)

ق60: يورجن لوكاديا يتقدم لبرايتون على إيفرتون.

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا.

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في إنجلترا توتنام إيفرتون

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