انتهت في إنجلترا – ولفرهامبتون ينتفض أمام توتنام.. فولام وكارديف وفوزان قاتلان
السبت، 29 ديسمبر 2018 - 16:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.
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واتفورد VS نيوكاسل (1/1)
ق82: عبد الله دوكوراي يتعادل لواتفورد.
ق29: سالومون روندون يتقدم لنيوكاسل من رأسية.
بداية المباراة
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توتنام VS ولفرهامبتون (2/1)
ق87: هيلدر كوستاااا يضيف الثالث.
ق83: راؤول خيمينيز يتقدم للذئاب.
ق72: جووول التعادل لولفرهامبتون من رأسية لويلي بولي.
ق22: هاري كين وجووول أول لتوتنام.
بداية المباراة
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ليستر سيتي VS كارديف سيتي (0/0)
ق92: كارديف يسجل هدف قاتل في ليستر عن طريق فيكتور كاماراسا.
ق75: جيمس ماديسون يهدر ركلة جزاء لليستر.
بداية المباراة
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فولام VS هدرسفيلد تاون (0/1)
ق91: ألكساندر ميتروفيتش يسجل هدف قاتل لفولام.
ق83: أبو بكر كامارا يهدر ركلة جزاء لفولام بعد تصدي حارس هدرسفيلد.
بداية المباراة
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برايتون VS إيفرتون (0/1)
ق60: يورجن لوكاديا يتقدم لبرايتون على إيفرتون.
بداية المباراة
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