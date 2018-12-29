كلوب: ليفربول يصارع سيتي وتوتنام وأرسنال بينما دورتموند ينافسه بايرن فقط

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 14:51

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف صلاح في نيوكاسل

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أصعب كثيرا من التتويج بالدوري الألماني نظرا لكثرة الفرق القوية في إنجلترا.

وقال كلوب الذي قاد دورتموند للفوز بدوري ألمانيا مرتين:"صحيح أننا في الأسابيع الأخيرة تبادلنا رسائل تهنئة عديدة (بين دورتموند وليفربول)".

وواصل خلال حواره مع صحيفة بيلد الألمانية "في إنجلترا عليك التعامل مع مانشستر سيتي وتوتنام وأرسنال. دورتموند ينافسه بايرن فقط، هذا هو الفارق".

أخبار متعلقة

بيان رسمي - الأهلي: تقدمنا بعرض لضم حسين الشحات رسميا – مجلس المصري يتراجع عن الاستقالة بعد الاجتماع بمحافظ بورسعيد رسميا - الاتحاد السكندري يضم مهاجما نيجيريا

ورغم تصدر ليفربول للدوري بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه مع انتهاء الدور الأول من الموسم إلا أن كلوب يرى أن الفريق لم يصل لشيء بعد.

واستمر المدرب الألماني البالغ عمره 51 عاما "علينا جميعا النظر إلى الرزنامة، لقد انتهى للتو النصف الأول من الموسم. لا ننكر أننا لعبنا بشكل مميز حتى الآن، لكن لا زلنا في منتصف الطريق. لا أفكر في شيء آخر".

ويستضيف ليفربول يوم السبت فريق أرسنال ويحل ضيفا يوم الخميس على سيتي حامل اللقب في مواجهتين صعبتين في مشوار الفريق نحو لقب الدوري.

ومثلما يحلم ليفربول بالتتويج بالدوري الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 1989-1990، يأمل الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا. ويواجه ليفربول فريق بايرن ميونيخ في الدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

وأتم كلوب "مواجهة بايرن ستكون صعبة على الفريقين. لا يهم ما حدث لبايرن في الموسم الحالي، علينا إعداد أنفسنا لمواجهة أفضل نسخة من الفريق الألماني. رأينا في آخر أسبوعين أو 3 قبل العطلة الشتوية كيف عادوا أقوياء مرة أخرى".

كلوب ليفربول دورتموند

نرشح لكم

أخر الأخبار

"المصائب لا تأتي فرادى".. خطأ علاء يمنح باولو صدارة هدافي الدوري وإصابة فتحي 41 دقيقة | الدوري المصري
المحمدي يسجل بمرماه في ليلة تعادلات المصريين بالـ"تشامبيونشيب".. وحجازي يغيب 49 دقيقة | المحترفون
جملة رائعة تكتب تقدم الأهلي.. الشيخ يسجل بعد فرصة محققة للداخلية 50 دقيقة | الدوري المصري
مباشر قمة إنجلترا - ليفربول 3 أرسنال 1.. صلاح يصنع وماني يسجل جوووووول 55 دقيقة | المحترفون
بالفيديو - ولفرهامبتون ينتفض ويجبر توتنام على التعثر بثلاثية.. وإثارة الثواني الأخيرة في باقي المباريات ساعة | أوروبا
عارضة الداخلية تحرم ناصر ماهر من أحد أجمل أهداف الدوري ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك