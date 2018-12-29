كلوب: ليفربول يصارع سيتي وتوتنام وأرسنال بينما دورتموند ينافسه بايرن فقط

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أصعب كثيرا من التتويج بالدوري الألماني نظرا لكثرة الفرق القوية في إنجلترا.

وقال كلوب الذي قاد دورتموند للفوز بدوري ألمانيا مرتين:"صحيح أننا في الأسابيع الأخيرة تبادلنا رسائل تهنئة عديدة (بين دورتموند وليفربول)".

وواصل خلال حواره مع صحيفة بيلد الألمانية "في إنجلترا عليك التعامل مع مانشستر سيتي وتوتنام وأرسنال. دورتموند ينافسه بايرن فقط، هذا هو الفارق".

ورغم تصدر ليفربول للدوري بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه مع انتهاء الدور الأول من الموسم إلا أن كلوب يرى أن الفريق لم يصل لشيء بعد.

واستمر المدرب الألماني البالغ عمره 51 عاما "علينا جميعا النظر إلى الرزنامة، لقد انتهى للتو النصف الأول من الموسم. لا ننكر أننا لعبنا بشكل مميز حتى الآن، لكن لا زلنا في منتصف الطريق. لا أفكر في شيء آخر".

ويستضيف ليفربول يوم السبت فريق أرسنال ويحل ضيفا يوم الخميس على سيتي حامل اللقب في مواجهتين صعبتين في مشوار الفريق نحو لقب الدوري.

ومثلما يحلم ليفربول بالتتويج بالدوري الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 1989-1990، يأمل الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا. ويواجه ليفربول فريق بايرن ميونيخ في الدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

وأتم كلوب "مواجهة بايرن ستكون صعبة على الفريقين. لا يهم ما حدث لبايرن في الموسم الحالي، علينا إعداد أنفسنا لمواجهة أفضل نسخة من الفريق الألماني. رأينا في آخر أسبوعين أو 3 قبل العطلة الشتوية كيف عادوا أقوياء مرة أخرى".