انتهت في إيطاليا – يوفنتوس (2) سامبدوريا (1) السيدة العجوز تنهي الدور الأول بانتصار

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 13:31

كتب : FilGoal

تورينو - يوفنتوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وسامبدوريا، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا.

_ _ _ _

أخبار متعلقة

شاهد أجمل 5 أهداف لـ كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس حصاد يوفنتوس 2018 – بداية ونهاية سعيدتان.. وبينهما مقصية أفسدت موسما ومهدت لصفقة التاريخ بالفيديو - كريستيانو يحافظ لـ يوفنتوس على سلسلة اللاهزيمة وينقذه من فخ أتالانتا يوفنتوس الأقرب لضم رامسي

نهاية المباراة بفوز يوفنتوس على سامبدوريا.

أوووه الفار يلغي التعادل بسبب التسلل.. وتقدم يوفنتوس مستمر.

ق. 90 جوووووووووول التعااادل لسامبدوريا عن طريق سابونارا بتصويبة رااائعة في المقص.

ق. 63 جوووووووول ثااااني.. رونالدو يسجل الثاني من ركلة جزاء.

ق. 62 ركلة جزاااء ليوفنتوس.

ق. 59 تصويبة قووووية من رونالدو لكن في العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 32 جوووووول.. كوالياريلا يسدد ركلة الجزاء بنجاح في مرمى ماتيا بيرين.

ق. 31 ركلة جزاء لصالح سامبدوريا بعد لمس إيمري تشان للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ق. 2 جوووووول أول من أول تصويبة. رونالدو يسدد من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس.

بداية المباراة

في إيطاليا يوفنتوس سامبدوريا

نرشح لكم

أخر الأخبار

"المصائب لا تأتي فرادى".. خطأ علاء يمنح باولو صدارة هدافي الدوري وإصابة فتحي 40 دقيقة | الدوري المصري
المحمدي يسجل بمرماه في ليلة تعادلات المصريين بالـ"تشامبيونشيب".. وحجازي يغيب 49 دقيقة | المحترفون
جملة رائعة تكتب تقدم الأهلي.. الشيخ يسجل بعد فرصة محققة للداخلية 49 دقيقة | الدوري المصري
مباشر قمة إنجلترا - ليفربول 3 أرسنال 1.. صلاح يصنع وماني يسجل جوووووول 54 دقيقة | المحترفون
بالفيديو - ولفرهامبتون ينتفض ويجبر توتنام على التعثر بثلاثية.. وإثارة الثواني الأخيرة في باقي المباريات ساعة | أوروبا
عارضة الداخلية تحرم ناصر ماهر من أحد أجمل أهداف الدوري ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك