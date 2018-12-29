انتهت في إيطاليا – يوفنتوس (2) سامبدوريا (1) السيدة العجوز تنهي الدور الأول بانتصار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وسامبدوريا، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة بفوز يوفنتوس على سامبدوريا.

أوووه الفار يلغي التعادل بسبب التسلل.. وتقدم يوفنتوس مستمر.

ق. 90 جوووووووووول التعااادل لسامبدوريا عن طريق سابونارا بتصويبة رااائعة في المقص.

ق. 63 جوووووووول ثااااني.. رونالدو يسجل الثاني من ركلة جزاء.

ق. 62 ركلة جزاااء ليوفنتوس.

ق. 59 تصويبة قووووية من رونالدو لكن في العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 32 جوووووول.. كوالياريلا يسدد ركلة الجزاء بنجاح في مرمى ماتيا بيرين.

ق. 31 ركلة جزاء لصالح سامبدوريا بعد لمس إيمري تشان للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ق. 2 جوووووول أول من أول تصويبة. رونالدو يسدد من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس.

بداية المباراة