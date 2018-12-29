الملعب التونسي يضم لاعبا مصريا

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 13:29

كتب : أحمد شوقي

محمد سليم - الملعب التونسي

انتقل محمد سليم اللاعب المصري إلى صفوف الملعب التونسي لمدة ثلاث سنوات ونصف ضمن صفقات الفريق بسوق الانتقالات الشتوية.

ويبلغ محمد سليم من العمر 20 عاما، وبدأ مشواره في نادي الترسانة عندما كان في سن الـ 8 سنوات.

وانتقل سليم إلى صفوف إنبي عندما بلغ من العمر 11 عاما لمدة ستة أشهر قبل أن يرحل إلى إيطاليا بسبب ظروف عمل والده.

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وفي إيطاليا التحق سليم بمدرسة الناشئين في نادي ميلان الإيطالي لمدة سنتين.

وعلى المستوى الاحترافي لعب سليم لأندية لينيانو وبرو سيسستو وفاريزي بدوري الدرجة الثالثة في إيطاليا.

ويلعب محمد سليم في مركز الجناح ومن المقرر أن يستمر تعاقده مع الملعب التونسي حتى صيف 2022.

الملعب التونسي محمد سليم

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