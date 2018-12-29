تقرير: الخليفي يجتمع مع والد إيسكو لبحث انتقاله في يناير

أثيرت تكهنات في الصحافة الفرنسية عن وجود اجتماع بين ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان ووالد إيسكو لاعب وسط ريال مدريد لبحث ضمه في سوق الانتقالات الشتوية.

وأبدى توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن رغبته في تدعيم خط الوسط في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة آس نقلا عن وسائل الإعلام الفرنسية أن باريس سان جيرمان يهدف لتدعيم صفوفه بإيسكو الذي يعاني تحت قيادة سنتياجو سولاري.

وأشار التقرير إلى أن الخليفي قام بالاجتماع مع باكو ألاركون والد إيسكو ووكيل أعماله للتواصل من أجل انتقال اللاعب.

وأوضح التقرير أن الاتفاق لم يتم حتى الآن بسبب المبلغ الكبير الذي طالب به والد اللاعب والذي يهدد باريس سان جيرمان بسبب قواعد اللعب النظيف.

ورغم عدم الوصول لاتفاق إلا أن التقرير قد شدد أن توخيل مازال متفائلا بشأن ضم لاعب وسط قوي في سوق الانتقالات الشتوية.

يأتي ذلك بعد رفض أدريان رابيو لاعب وسط الفريق الفرنسي في تجديد تعاقده ورحيله بنهاية الموسم الجاري.