رونالدو يعود لقيادة التشكيل الأساسي ليوفنتوس في مواجهة سامبدوريا

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 12:41

كتب : محمد سمير

رونالدو يحتفل بهدف يوفنتوس الثاني في ميلان

يقود كريستيانو رونالدو التشكيل الأساسي لفريق يوفنتوس في مواجهة سامبدوري بالدوري الإيطالي.

ويستضيف يوفنتوس فريق سامبدوريا في الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وغاب رونالدو عن التشكيل الأساسي لمواجهة فريقه أمام أتالانتا بالجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وسجل رونالدو هدف التعادل.

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وينفرد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة وبفارق تسع نقاط عن نابولي.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: بيرين

الدفاع: كيليني - روجاني - دي تشيليو - أليكس ساندرو

الوسط: إيمري تشان - بليس ماتويدي - ميراليم بيانيتش

الهجوم: رونالدو - باولو ديبالا - ماريو ماندزوكيتش

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