أمين عمر يدير لقاء للأهلي لأول مرة في الموسم

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الداخلية والأهلي المؤجلة من الجولة السادسة للدوري والتي تقام يوم السبت إلى الحكم الدولي أمين عمر.

وسيدير عمر لأول مرة في الموسم الحالي مباراة للأهلي أو الداخلية.

وأدار عمر لقاء الفريقين في موسم 2016-2017 من الدوري المصري الممتاز والذي فاز به الأهلي بنتيجة 4-صفر.

وفاز الأهلي مع عمر 4 مرات وخسر مرتين من إجمالي 7 لقاءات.

بينما أدار عمر للداخلية 11 لقاء سابق فاز الفريق فيها مرتين وخسر 5 مرات.

وكان عمر حكما لعشر مباريات في الموسم الحالي من الدوري آخرها بين طلائع الجيش وبتروجيت والتي انتهت بنتيجة 3-3 في 21 نوفمبر.

وأدار عمر في نوفمبر مباراة الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي والتي انتهت بدون أهداف ومنذ أيام أدار لقاء فايبرز الأوغندي وشباب قسنطينة الجزائري الذي حسمه الأخير بنتيجة 2-صفر في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.