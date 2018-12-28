منافس الزمالك - اتحاد طنجة المترنح يتسلح بأولتراس هرقل في ملعب بن بطوطة

قبل 4 سنوات.. كان اتحاد طنجة يصارع للارتقاء لدوري الدرجة الأولى.. الآن، ورغم أنه بطل المغرب.. ترتعد فرائصه بعدما وقع أمام الزمالك.. فشتان الفارق بين مسيرة الناديين في الموسم الحالي.

اللوم الأكبر يقع على إدارة الفريق التي فرطت في المدرب إدريس المرابط الذي حقق إنجازا تاريخيا في الموسم الماضي بالفوز بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي وبعد 3 سنوات فقط من صعوده من دوري الدرجة الثانية.

بدأ المرابط رحلة دفاعه عن اللقب بثلاث تعادلات متتالية لتقرر الإدارة إقالته.. ومنذ أيام رحل أيضا التونسي أحمد العجلاني عن الفريق بعد الخروج من دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا على يد شبيبة الساورة الجزائري وللتو تعاقد مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة قبل أيام من مواجهة صعبة جدا أمام متصدر الدوري المصري، الزمالك.. أحد عمالقة القارة السمراء.

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نشأ فريق الاتحاد الرياضي بطنجة قبل أشهر من أول تتويج للزمالك بدوري أبطال إفريقيا.. تكون نتيجة دمج عدة أندية في المدينة الساحلية الجميلة.. التي ولد فيها أمير الرحالين المسلمين.. بن بطوطة.

ملعب بن بطوطة الذي يعد من أفضل ملاعب المملكة المغربية سيكون مسرحا للمواجهة القوية بين اتحاد طنجة والزمالك في 13 يناير المقبل في لقاء الذهاب من دور الـ32 مكرر للكونفدرالية.

رغم معاناة الفريق المغربي.. إلا أنه صعب المراس في ميدانه.. مستعينا بجمهوره الحماسي.. أولتراس هرقل..

شتان الفارق بين تاريخ الزمالك واتحاد طنجة.. فالأول توج بتسع بطولات قارية إضافة إلى لقبين في كأس الأفروآسيوية، بينما بطل المغرب يشارك لثاني مرة فقط في بطولة قارية.

رغم ذلك.. فاز اتحاد طنجة في كل المباريات السابقة التي خاضها في ملعبه ببطولة قارية.. 5 من 5.

وهو ما يجعل مهمة الزمالك صعبة في طنجة قبل استضافة الإياب بالقاهرة في 20 يناير.

النجدي

أبرز لاعب في اتحاد طنجة هو المهاجم مهدي نغمي.. لكن مع تراجع الفريق في الموسم الحالي لم يسجل الأول سوى 3 أهداف في 10 مباريات شارك بها.

لا يزال الفريق يعاني بعد رحيل نجمه في الموسم الماضي أحمد حمودان الذي انتقل للرائد السعودي، وأيضا يفتقد للحارس الذي لعب دورا كبيرا في الفوز بالدوري الموسم الماضي، رضا التكناوتي والذي عاد للوداد بعد انتهاء إعارته.

ويضم اتحاد طنجة لاعبا يعرف الزمالك جيدا وسبق له النيل من الشباك البيضاء.. هو عمر النجدي.. اللاعب السابق لفريق مصر للمقاصة.

هجوم ضعيف هو الأسوأ بجدارة في الدوري بالتساوي مع نادي المولودية الوجدية بتسجيل 9 أهداف فقط في 12 مباراة، لكن رغم احتلال الفريق للمركز 12 في البطولة المكونة من 16 فريقا إلا أنه رابع أفضل دفاع.

من أوائل المدربين الذين قادوا الفريق جورفان فييرا البرازيلي.. الذي رحل منذ أيام عن الإسماعيلي وقاد الزمالك من قبل في فترة مميزة عام 2013.

والآن سلم عبد الواحد بلقاسم قيادة الفريق لبن شيخة الذي سيتحمل المسؤولية الآن أمام الفارس الأبيض.

الكفة ترجح الزمالك، لكن بالتأكيد مواجهة بطل المغرب ليس تحديا سهلا لرفاق محمود كهربا.

الفائز، يعبر إلى دور المجموعات الذي تجري القرعة الخاصة به في 21 يناير.