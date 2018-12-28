ميدو: أهدي الفوز لـ فيرنانداو الذي فقد ابنته قبل يومين.. تعاهدنا على الانتصار لأجله

أهدى أحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة، الفوز الذي تحقق على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، للاعبه البرازيلي فيرنانداو الذي فقد ابنته.

الوحدة خطف فوزا قاتلا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع على حساب الأهلي، ليحقق ميدو فوزه الأول كمدرب للوحدة في مباراته الثانية –والأخيرة- بحسب ما أعلن في وقت سابق.

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "المواجهة كانت صعبة أمام فريق كبير بكثير من الإمكانيات واللاعبين المميزين في مختلف المراكز".

وواصل: "اللاعبون حظوا خطتنا بشكل مميز، أشكر اللاعبين على تنفيذهم التعليمات حرفيا، أشكرهم لأنهم كانوا رجالا، وامتلكوا النية والعزيمة للخروج بالفريق من الموقف الصعب الذي نعيشه".

الوحدة خسر 0-3 أمام الفيصلي في الجولة السابقة بعد يومين من تولي ميدو المهمة مؤقتا، والمدرب المصري الذي يشغل أيضا دور المستشار الفني للنادي، اعترف بصعوبة الموقف بعد تلك الهزيمة: "لم نمتلك حينها الوقت الكافي للتعرُف على إمكانيات اللاعبين، الموقف كان صعبا وواجهنا فريقا محترما".

واستدرك: "لكن استطعنا أن نخرج اللاعبين من الحالة النفسية بعد الهزيمة 3 مباريات متتالية، أبارك لجماهير الوحدة وأهل مكة، إنه مكسب مهم في توقيت صعب".

وأردف: "هذا المكسب سيكون سببا في عودة الفريق للانتصارات ومكانه الطبيعي في جدول الدوري".

واختتم مهديا الفوز للاعبه البرازيلي فيرنانداو: "الأهم من كل ذلك، هو أن أهدي الفوز اليوم للاعب فيرنانداو الذي فقد ابنته قبل 48 ساعة، جميع اللاعبين تعاهدوا على الفوز حتى نهديه الانتصار، أتمنى السلامة لزوجته كذلك".

وكان فيرنانداو قد عاد إلى بلاده البرازيل قبل يومين فور وصوله نبأ وفاة ابنته أثناء مولدها.