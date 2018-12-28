يستقبل الزمالك منافسه بتروجيت في الجولة 18 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

الزمالك المتصدر برصيد 35 نقطة، يواجه مدربه السابق مؤمن سليمان الذي يقود بتروجيت.

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انتهاء اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 2-صفر

ق54: ركلة جزاء للزمالك يسجلها بنجاح فرجاني ساسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف

ق.23 كهربا يفتتح التسجيل للزمالك

انطلاق المباراة

لحظات على انطلاق المباراة