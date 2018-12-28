محدّث انتهت الدوري المصري - الزمالك 2 بتروجيت 0.. انتصار جديد للقلعة البيضاء
الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 18:48
كتب : FilGoal
يستقبل الزمالك منافسه بتروجيت في الجولة 18 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.
الزمالك المتصدر برصيد 35 نقطة، يواجه مدربه السابق مؤمن سليمان الذي يقود بتروجيت.
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انتهاء اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 2-صفر
ق54: ركلة جزاء للزمالك يسجلها بنجاح فرجاني ساسي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف
ق.23 كهربا يفتتح التسجيل للزمالك
انطلاق المباراة
لحظات على انطلاق المباراة
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