محدّث انتهت الدوري المصري - الزمالك 2 بتروجيت 0.. انتصار جديد للقلعة البيضاء

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 18:48

كتب : FilGoal

الزمالك

يستقبل الزمالك منافسه بتروجيت في الجولة 18 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

الزمالك المتصدر برصيد 35 نقطة، يواجه مدربه السابق مؤمن سليمان الذي يقود بتروجيت.

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انتهاء اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 2-صفر

ق54: ركلة جزاء للزمالك يسجلها بنجاح فرجاني ساسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف

ق.23 كهربا يفتتح التسجيل للزمالك

انطلاق المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

الزمالك الدوري المصري بتروجيت

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