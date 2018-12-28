بالفيديو - الوحدة بقيادة ميدو يصعق الأهلي بهدف أول مبكر

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 17:50

كتب : FilGoal

ميدو - الوحدة

تقدّم الوحدة بالهدف الأول على الأهلي في الدقائق الأولى من مواجهة الفريقين الجارية على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، بالجولة 15 من الدوري السعودي.

أحمد حسام ميدو يقود الوحدة تدريبيا للمباراة الثانية -والأخيرة- بحسب ما أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر، ويسعى لتوديع كرسي القيادة الفني بانتصار على الأهلي.

الهدف سُجل في الدقيقة الخامسة من ركلة حرة مباشرة بواسطة رومولو أوتوريو، بعد أن فشل ياسر المسيليم حارس الأهلي في التعامل مع التسديدة.

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المباراة تشهد حضورا مصريا بارزا بوجود عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي في صفوف الأهلي، ومحمد عواد في حراسة مرمى الوحدة.

الأهلي يحتل المركز الخامس قبل المباراة برصيد 24 نقطة، فيما يأتي الوحدة في المركز السابع برصيد 21 نقطة، والفوز سيدفعه لمناطحة الأهلي.

الوحدة الأهلي ميدو عبد الله السعيد محمد عبد الشافي محمد عواد الدوري السعودي

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