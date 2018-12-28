مران الأهلي – محمود وحيد يشارك لأول مرة.. وتدريبات بدنية لعاشور

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 16:51

كتب : أحمد الخولي

محمود وحيد - الأهلي

أدى لاعبو النادي الأهلي مران الفريق مساء اليوم الجمعة استعدادا لمباراة الداخلية.

وظهر محمود وحيد في مران الأهلي لأول مرة بعد انضمامه للفريقه.

من جهة أخرى، شارك أيمن أشرف في المراة، فيما اكتفى حسام عاشور بأداء تدريبات جماعية.

أخبار متعلقة

حوار في الجول – نادر شوقي يكشف القصة الكاملة لعودة رمضان صبحي للأهلي.. والعروض الأوروبية كوليبالي لـ في الجول: سأرحل عن الأهلي.. والحياة ستستمر رمضان بعد الانضمام للأهلي "عدت لمساعدة فريق طفولتي.. وسأعود أقوى في الموسم المقبل" رسميا – رمضان صبحي يعود إلى الأهلي.. وتفاصيل الإعارة

وعقد محمد يوسف مدرب الفريق محاضرة قصيرة مع اللاعبين، وجلسة أخرى مع محمود وحيد الوافد الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

في الدوري الأهلي محمود وحيد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر الدوري المصري - الزمالك يستقبل بتروجيت لتعزيز الصدارة 2 دقيقة | الدوري المصري
لمناهضة العنصرية.. إيكاردي يرغب في إهداء شارة قيادة إنتر لزميله أسامواه 13 دقيقة | أوروبا
قرعة الكونفدرالية – قمة مصرية مغربية.. الزمالك يواجه اتحاد طنجة 27 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي – غياب كوليبالي ووليد سليمان.. عودة فتحي ومعلول أمام الداخلية 41 دقيقة | مصر
تشكيل الزمالك - حازم وعبد السلام وعبد الغني يحملون اللواء الأبيض أمام بتروجيت 52 دقيقة | مصر
بالفيديو - الوحدة بقيادة ميدو يصعق الأهلي بهدف أول مبكر 59 دقيقة | السعودية

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 3 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 4 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات

قد ينال إعجابك