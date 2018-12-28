مران الأهلي – محمود وحيد يشارك لأول مرة.. وتدريبات بدنية لعاشور

أدى لاعبو النادي الأهلي مران الفريق مساء اليوم الجمعة استعدادا لمباراة الداخلية.

وظهر محمود وحيد في مران الأهلي لأول مرة بعد انضمامه للفريقه.

من جهة أخرى، شارك أيمن أشرف في المراة، فيما اكتفى حسام عاشور بأداء تدريبات جماعية.

وعقد محمد يوسف مدرب الفريق محاضرة قصيرة مع اللاعبين، وجلسة أخرى مع محمود وحيد الوافد الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.