الفتح يعطل النصر في صراع قمة الدوري السعودي والشباب يواصل صحوته

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 16:49

كتب : FilGoal

الشباب

أهدر التونسي عبد القادر الوسلاتي ركلة جزاء في الدقيقة 96 مضيعا الانتصار على فريقه الفتح لينتهي اللقاء أمام ضيفه النصر بالتعادل بدون أهداف في الجولة 15 من الدوري السعودي يوم الجمعة.

وواصل الشباب صحوته محققا رابع انتصار في البطولة بإسقاط مضيفه الحزم بنتيجة 3-1 ليعزز موقعه في المركز الثالث.

وصمد النصر رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد البيروفي كريستيان راموس في الدقيقة 54 لكن التعادل حرمه من التساوي مع الهلال المتصدر برصيد 35 نقطة.

أخبار متعلقة

حوار في الجول – نادر شوقي يكشف القصة الكاملة لعودة رمضان صبحي للأهلي.. والعروض الأوروبية إيمري يكشف: فكرت في ضم صلاح لـ باريس سان جيرمان.. ولهذا لم تتم الصفقة مؤتمر كلوب: أمام أرسنال نبدأ مرحلة جديدة من الموسم.. لن تكون لنا أي فرصة إذا سمحنا لهم بالمرتدات مؤتمر ساري - عن دور هازارد في الملعب.. وسبب غياب موراتا

ورفع النصر رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بينما ارتقى الفتح للمركز التاسع ورصيده 19 نقطة.

وزاد رصيد الشباب إلى 29 نقطة في المركز الثالث بعد إسقاطه للحزم الذي ظل في المركز 13 ورصيده 14 نقطة.

وسجل البرازيليان آرثر كروز وويرجتون صوماليا والروماني فاليريكا جامان أهداف الشباب وأحرز البرازيلي فاجنر أليماو للحزم.

ويحل النصر والحزم والفتح ضيوفا على الفيصلي والتعاون والوحدة على الترتيب في 10 يناير.

ويستضيف الشباب فريق الفيحاء في 11 يناير.

وتستمر مباريات الدوري السعودي في يناير رغم مشاركة منتخب السعودية في كأس آسيا التي تتنطلق في 5 يناير بالإمارات.

الشباب النصر الدوري السعودي

نرشح لكم

أخر الأخبار

وفاة محمد السباعي الإعلامي والمعلق الرياضي 13 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم السبت 29-12-2018 والقنوات الناقلة.. الأهلي وقمة ليفربول ضد أرسنال 10 ساعة | مصر
قسنطينة الجزائري عن الوقوع مع الإسماعيلي: مجموعتنا هي الأكثر إثارة 10 ساعة | مصر
أمين عمر يدير لقاء للأهلي لأول مرة في الموسم 10 ساعة | مصر
بالفيديو - لاعب الوحدة يتعرض لثلاثة كسور في الوجه ويفقد أحد أسنانه 10 ساعة | السعودية
استقالة مجلس إدارة المصري بالكامل 11 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك