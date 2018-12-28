الفتح يعطل النصر في صراع قمة الدوري السعودي والشباب يواصل صحوته

أهدر التونسي عبد القادر الوسلاتي ركلة جزاء في الدقيقة 96 مضيعا الانتصار على فريقه الفتح لينتهي اللقاء أمام ضيفه النصر بالتعادل بدون أهداف في الجولة 15 من الدوري السعودي يوم الجمعة.

وواصل الشباب صحوته محققا رابع انتصار في البطولة بإسقاط مضيفه الحزم بنتيجة 3-1 ليعزز موقعه في المركز الثالث.

وصمد النصر رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد البيروفي كريستيان راموس في الدقيقة 54 لكن التعادل حرمه من التساوي مع الهلال المتصدر برصيد 35 نقطة.

ورفع النصر رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بينما ارتقى الفتح للمركز التاسع ورصيده 19 نقطة.

وزاد رصيد الشباب إلى 29 نقطة في المركز الثالث بعد إسقاطه للحزم الذي ظل في المركز 13 ورصيده 14 نقطة.

وسجل البرازيليان آرثر كروز وويرجتون صوماليا والروماني فاليريكا جامان أهداف الشباب وأحرز البرازيلي فاجنر أليماو للحزم.

ويحل النصر والحزم والفتح ضيوفا على الفيصلي والتعاون والوحدة على الترتيب في 10 يناير.

ويستضيف الشباب فريق الفيحاء في 11 يناير.

وتستمر مباريات الدوري السعودي في يناير رغم مشاركة منتخب السعودية في كأس آسيا التي تتنطلق في 5 يناير بالإمارات.