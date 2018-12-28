تقرير: إيجوايين طلب الانتقال إلى تشيلسي

قالت شبكة سبورت ميدياست الإيطالية إن جونزالو إيجوايين لاعب يوفنتوس المعار إلى ميلان طلب الانتقال في يناير إلى تشيلسي.

جونزالو إيجواين النادي : ميلان تشيلسي

ويود المهاجم الأرجنتيني اللعب مرة أخرى تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري الذي دربه في نابولي.

وأشارت الشبكة إلى أنه في حال إتمام الصفقة فإن تشيلسي سيحق له شراء إيجوايين بشكل نهائي في الصيف المقبل مقابل 36 مليون يورو.

ويلعب إيجوايين في ميلان منذ بداية الموسم ولم يقدم اللاعب البالغ عمره 31 عاما مستوى مميزا مع الفريق الذي تراجعت نتائجه في المباريات الأخيرة وودع بطولة الدوري الأوروبي.

وأعار يوفنتوس اللاعب ليفسح مكانا في تشكيلته الأساسية لكريستيانو رونالدو الذي انضم إلى بطل إيطاليا قادما من ريال مدريد في يوليو الماضي.

وشارك إيجوايين، لاعب ريال مدريد السابق، في 19 مباراة مع ميلان وسجل 7 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.