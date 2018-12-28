نادر رمضان بعد الإصابة: كنت أتمنى مشاركة زملائي مواصلة الانتصارات

قال نادر رمضان لاعب وسط الإسماعيلي أنه كان يتمنى أن يساهم مع زملائه في الانتصارات من خلال المشاركة في المباريات خاصة بعد عودته للتشكيل الأساسي للفريق.

وتابع رمضان تصريحاته للصحفيين "أحمد الله على تلك الإصابة والابتعاد عن الملعب، وسأعمل على أن أعود للملعب أكثر قوة".

نادر أكمل "لاعبو الفريق اتفقوا على أن يخرجوا بالفريق من أزمته الحالية".

وأضاف أطالب الجماهير بمساندة اللاعبين لأنهم دافع قوي للجهاز الفني واللاعبين من أجل عودة الانتصارات وتخطي المرحلة الحرجة التي يمر بها".

نادر رمضان لاعب الإسماعيلي أجرى جراحة الرباط الصليبي بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكان اللاعب لم يستطع استكمال مباراة الذهاب بدورى أبطال إفريقيا ضد فريق القطن الكاميروني بعد ان تعرض للإصابة في الركبة.