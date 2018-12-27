الجزائر تهزم قطر في مباراة سرية

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 16:20

كتب : FilGoal

بونجاح

فاز منتخب الجزائر يوم الخميس على نظيره القطري في لقاء ودي أقيم في ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة ولم تنقله كاميرات التلفاز بناء على طلب الإسباني فيليكس سانشيز مدرب العنابي.

وسجل بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 60 ولم يحضر أي جمهور في المدرجات.

وخاض القطريون اللقاء بالقوام الأساسي للفريق بعدما توقف الدوري المحلي منذ منتصف الشهر الحالي لبدء معسكر إعدادي للمنتخب الذي يخوض كأس آسيا في الإمارات الشهر المقبل.

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ولعب الجزائريون بفريق مكون من الدوري المحلي إضافة إلى بونجاح ويوسف البلايلي مهاجم نادي الترجي التونسي.

وتواجه قطر الفريق الإيراني يوم الاثنين في آخر لقاء ودي قبل كأس آسيا التي تنطلق في 5 يناير.

وتستهل قطر مبارياتها في كأس آسيا في 9 يناير أمام لبنان وتواجه كوريا الشمالية في 13 يناير وتلعب ضد السعودية في 17 يناير.

قطر الجزائر بغداد بونجاح

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