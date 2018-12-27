قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تغيير موعد مباراتي الاتحاد والهلال في كأس زايد للأندية بالأبطال وذلك لارتباط الأخير بمباريات محلية في السعودية.

وأوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لـFilGoal.com "تم تأخير موعد لقاء الذهاب في السعودية ليكون في 16 فبراير".

وواصل "أما لقاء الإياب في الإسكندرية فسيقام في 25 فبراير".

وحدد الاتحاد العربي في وقت سابق إقامة مباراتي الهلال والاتحاد في 8 و18 فبراير.

وأوقعت القرعة الناديين في مواجهة بعضهما البعض في الدور ربع النهائي.