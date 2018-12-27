مدافع ليفربول قد يرحل في يناير

يبدو أن الإسباني ألبرتو مورينو مدافع ليفربول يعيش أيامه الأخيرة مع فريقه، وفي طريقه للخروج من النادي.

ينتهي عقد مورينو بنهاية الموسم الجاري، وهو لا يشارك بشكل أساسي منذ الموسم الماضي في ظل تألق أندى روبرتسون ظهير أيسر الفريق.

وقال مورينيو في تصريحات لراديو "إل ترانزستور" الإسباني: "لقد حاول ليفربول تجديد عقدي لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن".

وأضاف ""في بداية يناير ستبدأ فترة الانتقالات الشتوية وسنرى".

وأتم "حتى هذا اليوم لم أقرر أي شيء، مع ليفربول ولا مع الأندية الأخرى".

ويستطيع المدافع الإسباني التفاوض مع أي فريق بداية من شهر يناير المقبل، على أن ينتقل إليه عقب نهاية الموسم الجاري بلا مقابل.

وظهر البالغ من العمر 26 عاما 4 مباريات قط هذا الموسم.

اللاعب الشاب آدم لويس سيكون الخيار الثاني في مركز الظهير الأيسر بتشكيل يورجن كلوب في حالة رحيل مورينو.

ولعب مدافع إشبيلية السابق 137 مباراة بقميص ليفربول، بينها 27 مباراة الموسم الماضي.