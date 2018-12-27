لوفرين لصلاح: لقد سامحتك!

رد ديان لوفرين مدافع ليفربول على زميله المصري محمد صلاح الذي تهكم على رد فعله في لقطة الهدف الرابع للفريق ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء.

ليفربول انتصر على نيوكاسل برباعية نظيفة ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، وأنهى النصف الأول من المسابقة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفه توتنام، و7 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

الأمر بدأ عقب المباراة حين نشر صلاح عدة صور لرد فعل زميله الكرواتي عقب الهدف الرابع الذي صنعه أفضل لاعبي إفريقيا لعام 2017 لزميلهما فابينيو.

وعلق صلاح على الصور بقوله "يا لوفرين.. لسنا أكثر من مجرد أصدقاء"، وذلك عبر حسابه الشخصي على تويتر، إذ يرتبط الثنائي المصري الكرواتي بعلاقة صداقة قوية.

صباح الخميس، نشر لوفرين صورة تجمعه بصلاح وعلق عليها قائلا "لا بأس يا صديقي.. لقد سامحتك"، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

لوفرين سجل أول أهداف ليفربول ضد نيوكاسل، قبل أن يحرز صلاح ثاني الأهداف ويصنع الرابع لفابينيو، بينما سجل جيردان شاكيري الهدف الثالث.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ15 هدفا، 12 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال في قمة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.



























































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